В Теньгушевском районе загорелась заброшенная постройка

В Теньгушевском районе произошло возгорание заброшенной постройки.

В ночь на 5 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Стандрово. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит заброшенная постройка. Пламя повредило строение на площади 70 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась заброшенная постройка.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru