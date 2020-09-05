В Мордовии сотрудники МЧС провели урок

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии совместно с педагогическим составом общеобразовательных учреждений республики провели открытый урок по безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях.

Профилактическое мероприятие было направленно на повышение у учащихся знаний пожарной безопасности.

Учащимся были прочитаны лекции и показаны обучающие фильмы.

Мероприятие проводилось в 305 школах, 34 учреждениях высшего и среднего специального профессионального образования республики.

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Источник: 13.mchs.gov.ru