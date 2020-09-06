Полицейские изъяли синтетические наркотики у ранее судимого жителя Мордовии

Сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у ранее судимого жителя Мордовии.

Недалеко от села Пензятка стражами порядка был задержан житель посёлка Комсомольский 1998 года рождения, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 0,96 г.

Молодой человек заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного потребления. Ранее парень был судим за аналогичное преступление.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф