Разыскиваются очевидцы смертельного ДТП в Лямбирском районе

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают очевидцев смертельного ДТП в Лямбирском районе.
Происшествие произошло вечером 1 сентября на 25-м километре дороги, соединяющей Саранск, Большие Березники и Дубенки. Водитель автомобиля марки ВАЗ, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, совершая разворот, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки УАЗ.
В результате ДТП погибли два человека, среди которых водитель УАЗа и пассажир ВАЗа.
Сотрудники следственного отдела ММО МВД России «Лямбирский» просят очевидцев инцидента сообщить все имеющиеся данные по следующим телефонным номерам: 8(8342) 2-13-75 или 02.
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Источник: 13.мвд.рф