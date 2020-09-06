Разыскиваются очевидцы смертельного ДТП в Лямбирском районе

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают очевидцев смертельного ДТП в Лямбирском районе.

Происшествие произошло вечером 1 сентября на 25-м километре дороги, соединяющей Саранск, Большие Березники и Дубенки. Водитель автомобиля марки ВАЗ, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, совершая разворот, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки УАЗ.

В результате ДТП погибли два человека, среди которых водитель УАЗа и пассажир ВАЗа.

Сотрудники следственного отдела ММО МВД России «Лямбирский» просят очевидцев инцидента сообщить все имеющиеся данные по следующим телефонным номерам: 8(8342) 2-13-75 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф