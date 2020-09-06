Интернет-мошенники ограбили 43-летнего предпринимателя из Саранска

В Саранске индивидуальный предприниматель стал жертвой интернет-мошенников.

Некоторое время назад 43-летний житель Саранска, являющийся индивидуальным предпринимателем, на одном из сайтов оформил заказ на покупку капота для своего автомобиля и перечислил в качестве оплаты около 20 тыс. рублей. В оговоренные сроки мужчина не получил товар. Выяснилось, что гражданин оформил заказ на так называемом сайте-двойнике реально существующего магазина.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф