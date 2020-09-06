В Саранске жительница Рузаевки расплатилась за товар фальшивой банкнотой

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

В одном из магазинов города при формировании выручки была обнаружена поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

Выяснилось, что фальшивой банкнотой расплатилась за товар жительница Рузаевки. Женщина не может объяснить, каким образом в её кошельке оказалась поддельная денежная купюра.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф