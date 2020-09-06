В Рузаевском районе сгорела баня

В Рузаевском районе произошел пожар, который уничтожил баню.

Происшествие произошло вечером 5 сентября в населенном пункте Инсар-Акшино. Возле дома №12, расположенного по адресу – улица Молодежная, загорелась баня. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 15 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

В настоящее время специалисты занимаются установлением причины возгорания бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru