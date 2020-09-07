В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии прошла деловая игра

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии в рамках дисциплины «Основы профессиональной деятельности сотрудников» было организовано проведение деловой игры по теме «Действия учреждений УИС при возникновении чрезвычайных обстоятельств».

Слушатели учебного центра отработали тактику действий служебных нарядов и группировки, создаваемых для ликвидации массовых беспорядков на объектах уголовно-исполнительной системы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su