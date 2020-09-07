В Саранске ограничили движение транспортных средств по проспекту 70 лет Октября

В Саранске было ограничено движение транспортных средств по проспекту 70 лет Октября.

До 23:00 13 сентября движение и стоянка транспортных средств будут ограничены на участке, пролегающем от улицы Короленко до улицы Севастопольской. Ограничение начало действовать в 08:00 7 сентября.

Исключение составляют спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и общественный транспорт.

Рассматриваемое ограничение было введено по причине проведения работ по ремонту проезжей части.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

Также читайте о том, что Владимир Волков оценил ход дорожных работ на строительстве объездной дороги Рузаевки.

Источник: adm-saransk.ru