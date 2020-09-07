В Саранске определили дворы для благоустройства в 2021 году

На днях в администрации Саранска прошло заседание общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», на котором были определены придомовые территории для благоустройства в 2021 году.

Финансирование проекта на 2021 год составит 32,47 млн рублей, что практически на 5 млн рублей меньше, чем в предыдущий период.

В следующем году в Саранске благоустроят следующие дворовые территории: 7 в Ленинском районе (ул. Ульянова, д. №75, ул. Коммунистическая, д. №95, Р. Люксембург, д. №24, ул. Энгельса, д. №15, корп. 1 и 2, ул. Кутузова, д. №2, ул. М. Расковой, д. №24, ул. Терешковой, д. №24), 4 – в Октябрьском (ул. Сущинского, д. №3, пр. 70 лет Октября, д. №108, пр. 70 лет Октября, д. №112, ул. Гожувская, д. №39) и 8 – в Пролетарском (ул. Веселовского, д. №49, ул. Миронова, д. №10Б, ул. Победы, д. №25, ул. Победы, д. №25А, ул. Войнова, д. №2, корп. 1, ул. Веселовского, д. №41, ул. Веселовского, д. №53, ул. Пушкина, д. №30А).

Также читайте о том, что в Саранске ограничили движение транспортных средств по проспекту 70 лет Октября.

Источник: adm-saransk.ru