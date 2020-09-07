В Саранске продолжают проверять соблюдение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте

В Саранске на постоянной основе проводятся рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

На прошлой неделе было проверено 811 единиц общественного транспорта, 406 пассажиров на месте устранили выявленные замечания, на нарушителей было составлено 4 протокола.

Также на минувшей неделе было проверено 78 единиц такси, водителями и пассажирами на месте было устранено 40 замечаний.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru