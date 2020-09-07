В Саранске проводятся проверки объектов потребительского рынка

Администрацией Саранска продолжается работа по составлению актов фиксации нарушений режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе было проверено 27 объектов потребительского рынка (магазины, парикмахерские, аптеки). В трех объектах были выявлены нарушения, среди которых обслуживание покупателей без масок и перчаток, а также игнорирование продавцами использования средств защиты.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru