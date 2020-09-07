В Саранске ведется благоустройство двора МКД №№ 5 и 5/1 по Лямбирскому шоссе

В Саранске ведутся работы по благоустройству придомовой территории многоквартирных домов №№ 5 и 5/1 по Лямбирскому шоссе.
Подрядная организация в настоящее время проводит основной объем работ: асфальтировку проезжей зоны и парковочных мест.
В ближайшее время строители планируют полностью завершить благоустройство двора, уложив асфальт на пешеходных дорожках.
Рассматриваемые работы ведутся за счет сэкономленных в ходе электронных торгов средств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
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Источник: adm-saransk.ru