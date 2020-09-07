Мэр Саранска оценил ход работ на объектах в Николаевке

Мэр Саранска Пётр Тултаев оценил темпы и качество работ на объектах в посёлке Николаевка.

На Школьной площади работы по ремонту дорожного полотна и строительство пешеходного тротуара протяженностью 380 метров были завершены на прошлой неделе. Общая стоимость работ здесь составила более 7,1 млн рублей.

На участке улицы Кооперативной, протяженность которой составляет 760 метров, работы продолжаются. В рамках проекта было выделено 6,6 млн рублей.

На улице Кооперативной местные жители попросили оборудовать «лежачих полицейских», опасаясь несчастных случаев. Искусственные дорожные неровности на этой улице появятся ближе к завершению ремонта.

Некоторые граждане пожаловались на отсутствие бордюров вдоль новой дороги. Специалисты пояснили, что проект ремонтных работ предусматривает укрепление обочин щебнем, что имеет свои преимущества.

Жители дома №19 по улице Кооперативной пожаловались на то, что из-за перепада высот в подъезд стала стекать дождевая и талая вода. Было решено сделать асфальтный валик перед входной группой МКД.

Похожую проблему обозначил житель одного из индивидуальных жилых домов улицы. Мужчине было предложено оборудовать водоотвод, что его устроило.

Жители дома №7 попросили установить во дворе их дома детскую игровую площадку. Выполнить эту просьбу можно будет только при наличии финансирования в рамках действующих целевых программ.

Местные жители высказали нарекания на работу регионального оператора по вывозу ТКО «Ремондис». Мусор с контейнерной площадки в районе дома №18, по мнению жителей, вывозится неудовлетворительно. Мэр города заявил о готовности помогать в решении данной проблемы по мере возможностей.

Ещё одним проблемным вопросом стало обслуживание газового оборудования. Специалисты газовой службы повторно приходят проверять оборудование, что, по мнению жителей, повлечет за собой повторное взимание платы. Пётр Тултаев поручил главе администрации Октябрьского района Сергею Мальченкову проконтролировать этот вопрос.

Была озвучена просьба о необходимости установить остановочные павильоны по улице Ленина, которые были повреждены ураганом минувшим летом. Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства в настоящее время прорабатывает этот вопрос.

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Источник: adm-saransk.ru