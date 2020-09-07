В Мордовии стартует республиканский проект «Пространство развития»

В Мордовии начинается реализация проекта под названием «Пространство развития».

Основными целями указанного проекта являются выявление и вовлечение молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в социально-экономическое развитие населенных пунктов республики через организацию сети из молодежных проектных команд в муниципальных образованиях с перспективой создания местных молодежных общественных объединений.

Для участия в проекте необходимо организовать проектную команду из четырех человек, зарегистрировать её, направив анкету до 15 сентября на следующую электронную почту: aumrsm13@yandex.ru. В теме сообщения нужно дополнительно указать следующее: пространство развития, наименование района.

Более подробную информацию о проекте можно узнать в отделе социальной практики молодежи ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр».

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Источник: adm-saransk.ru