Разыскивается пропавшая без вести жительница Старошайговского района

В Старошайговском районе пропала без вести местная жительница.

Дюжина Анастасия Григорьевна 1951 года рождения, являющаяся жительницей села Лемдяй указанного района, в последний раз была замечена на одной из улиц упомянутого населенного пункта утром 4 сентября.

Известно, что гражданка была одета в платье серого цвета.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о нынешнем местонахождении разыскиваемой женщины, могут сообщить необходимые данные по следующим телефонным номерам: 38-59-68, 8(83432) 2-11-25, 2-14-19 или 102.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф