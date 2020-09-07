В Мордовии полицейские провели третий этап операции «Условник»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения третьего этапа оперативно-профилактической операции под названием «Условник».

В ходе третьего этапа указанной операции, который проводился в период с 24 по 29 августа, было проверено 2200 лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, в том числе 8 несовершеннолетних.

Для контроля за порядком отбывания наказания было проверено 127 предприятий, где отбывают наказание лица, осужденные к обязательным и исправительным работам.

За время проведения операции сотрудниками территориальных органов внутренних дел МВД России на районном уровне было выявлено 47 нарушений условий отбывания наказаний лицами, осужденными к мерам наказания без изоляции от общества.

По результатам выявленных нарушений в отношении указанных лиц был подготовлен и направлен в уголовно-исполнительные инспекции для последующего направления в суд 21 материал на продление испытательного срока, 10 – на возложение дополнительных обязанностей, 24 – на замену (отмену) имеющегося наказания лишением свободы, 1 – на изменение мягкой меры пресечения более строгой.

В филиалы уголовно-исполнительных инспекций было доставлено 7 подучетных, уклоняющихся от явки на регистрацию.

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Источник: 13.мвд.рф