В Саранске 8 сентября откроется выставка под названием «Город поэтов»

Музей им. С. Д. Эрьзи 8 сентября открывает выставку «Город поэтов».

В рамках указанной выставки будут представлены более 60 графических и живописных произведений петербургских художников А. Давыдова, А. Бодрова, Л. Давыдовой.

Экспозицию открывает серия литературных портретов художника старшего поколения А. Давыдова, выполненная в технике автолитографии и офорта. Графические пейзажи А. Бодрова наряду с живописными пейзажами Л. Давыдовой создают ощущение Санкт-Петербурга, хранящего присутствие великих литераторов и по сей день.

Рассматриваемая выставка будет работать до 4 октября.

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Источник: erzia-museum.ru