В Торбеевском районе в ДТП погиб 43-летний мужчина

В Торбеевском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 43-летний мужчина.
Происшествие произошло вечером 6 сентября в посёлке Красноармейский. На одном из участков грунтовой дороги, ведущей к лесополосе от улицы Гагарина, 43-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Форд-Фокус», по предварительной информации, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево.
От полученных телесных повреждений водитель иномарки скончался на месте инцидента.
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Источник: гибдд.рф