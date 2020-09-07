В Лямбирском районе в результате ДТП пострадала 62-летняя женщина

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадала 62-летняя гражданка.

Происшествие произошло вечером 6 сентября на 11-м километре дороги, пролегающей между Саранском, Большим Игнатово и Ромоданово. По предварительной информации, 45-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле», не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в автомобиль марки «Тойота», двигавшийся впереди. После этого второе транспортное средство въехало в автомобиль марки «Ситроен», который двигался в попутном направлении.

Телесные повреждения получила 62-летняя пассажирка «Тойоты».

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Источник: гибдд.рф