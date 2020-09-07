В Ельниковском районе ДТП унесло жизнь 35-летнего автомобилиста

В Ельниковском районе погиб водитель опрокинувшегося автомобиля.

Происшествие произошло вечером 6 сентября на 95-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. По предварительным данным, 35-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21110, превысив скорость, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Полученные автомобилистом телесные повреждения оказались смертельными. Гражданин скончался на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф