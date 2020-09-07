В Саранске в результате ДТП пострадал 18-летний велосипедист

В Саранске 18-летний велосипедист попал под колёса автомобиля.

ДТП произошло днём 6 сентября в посёлке Николаевка. На улице Ленина 55-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Луидор», совершил наезд на 18-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф