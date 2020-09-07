В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Происшествие произошло в ночь на 6 сентября на 10-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 21-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Нива», совершая левый поворот, заблаговременно не занял крайнее правое положение, в результате чего транспортное средство врезалось в автомобиль марки «Лада-Гранта», двигавшийся в попутном направлении.

Водителю «Гранты» понадобилась медицинская помощь.

В отношении виновника ДТП был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф