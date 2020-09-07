В Саранске в результате ДТП пострадали три человека

В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадали три человека.

Происшествие произошло днём 5 сентября на одном из участков Восточного обхода. По предварительной информации, 27-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Форд-Фокус», совершая разворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Рено-Дастер», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения получили три пассажира «Рено», среди которых 20-летняя девушка, 41-летняя женщина и 71-летний мужчина. Пострадавшие доставлялись в больницу.

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Источник: гибдд.рф