В Лямбирском районе в ДТП погиб 37-летний водитель квадроцикла

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 37-летний водитель квадроцикла.

Указанное происшествие произошло вечером 4 сентября неподалеку от населенного пункта Смольково. По предварительной информации, 37-летний гражданин, управлявший квадроциклом без мотошлема и дополнительной экипировки, совершая разворот, не удержался в седле. Транспортное средство совершило падение на правую по ходу движения сторону обочины.

От полученных телесных повреждений 37-летний гражданин скончался на месте инцидента.

Выяснилось, что квадроцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Также известно, что у мужчины не было права управления транспортным средством.

Ранее сообщалось о том, что в Ельниковском районе ДТП унесло жизнь 35-летнего автомобилиста.

Источник: гибдд.рф