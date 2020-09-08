В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей.

Обучение по программе профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему на должности рядового и младшего начальствующего состава, прошли 15 человек.

В течение нескольких дней сотрудники приобретали теоретические знания, развивали практические навыки и умения, необходимые для самостоятельного исполнения служебных обязанностей.

В преддверии выпуска был сдан квалификационный экзамен.

Слушателям были вручены документы, подтверждающие прохождение обучения.

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Источник: 13.fsin.su