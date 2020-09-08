В Рузаевском районе загорелся мусор в гараже

В Рузаевском районе пожарные ликвидировали возгорание в гараже.

Днём 7 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Татарская Пишля. На улице Подгорной загорелся мусор в гараже.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор в гараже на площади 5 квадратных метров.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru