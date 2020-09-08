Жителя Саранска осудили за развращение несовершеннолетних девочек

Суд вынес приговор в отношении 20-летнего жителя Саранска, обвиняемого в развращении несовершеннолетних девочек.

В ноябре 2018 года 20-летний житель Саранска посредством переписки в одной из социальных сетей познакомился с несовершеннолетней девочкой, проживающей в Нижегородской области. Молодой человек общался с новоиспеченной знакомой на темы, касающиеся половых взаимоотношений, а также обменивался с ней фотографиями интимного характера.

Аналогичные преступления парень совершил в отношении 14-летней жительницы Тамбовской области и 11-летней жительницы Пермского края.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru