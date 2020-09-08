Представители общественности посетили одну из колоний Мордовии

Представители общественности, среди которых Михаил Куликов и Степан Гордеев, в сопровождении помощника начальника УФСИН РФ по Мордовии по соблюдению прав человека в УИС Сергея Семикова посетили исправительную колонию №12.

Общественники совершили обход указанного исправительного учреждения, побывали в жилых помещениях отрядов, штрафном изоляторе, помещениях камерного типа.

Кроме того, был проведен прием осужденных по личным вопросам.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su