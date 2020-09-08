В УФСИН РФ по Мордовии проводятся психокоррекционные мероприятия по обучению молодых сотрудников

Начальником психологической лаборатории исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии проводятся психокоррекционные мероприятия по обучению молодых сотрудников техникам саморегуляции.

Психологическая саморегуляция представляет собой систему сознательных актов, действий, направленных на поддержание, достижение необходимого психического состояния.

Ученые доказали, что благоприятное психическое состояние повышает эффективность действий примерно на 20%, мышечную силу – до 90%, чувствительность зрения и слуха – на 5-65%, снижает число ошибок и неточностей в действиях в 5-10 раз.

Сотрудники обучаются дыхательным техникам саморегуляции, техникам воздействия на биологически активные точки и медитации.

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Источник: 13.fsin.su