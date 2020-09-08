В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадали четыре человека

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Происшествие произошло утром 7 сентября на 459-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 66-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Тойота», совершая разворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Опель», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения получили оба автомобилиста, 57-летняя пассажирка «Опеля» и 70-летняя пассажирка «Тойоты».

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Источник: гибдд.рф