В Саранске 31-летний водитель иномарки сбил 14-летнюю девочку

В Саранске 14-летняя девочка попала под колёса иномарки.

ДТП произошло утром 7 сентября на территории Октябрьского района города. Возле дома №18А, расположенного по адресу – улица Октябрьская, 31-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Ниссан-Альмера», совершил наезд на 14-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф