В Саранске 49-летний водитель иномарки устроил ДТП с двумя пострадавшими

В Саранске по вине 49-летнего водителя иномарки произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 7 сентября на Александровском шоссе. По предварительной информации, 49-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Мерседес», совершая поворот, не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Лада-Калина», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадали 52-летний водитель «Лады» и 50-летняя пассажирка иномарки.

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Источник: гибдд.рф