В Зубово-Полянском районе в ДТП погиб 52-летний автомобилист

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, которое унесло жизнь 52-летнего мужчины.

Происшествие произошло вечером 7 сентября на 3-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Известь и Выша. По предварительным данным, 52-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-21102, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в дерево.

От полученных телесных повреждений автомобилист скончался на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф