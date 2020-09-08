В Саранске сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя иномарки

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель иномарки.

В ночь на 7 сентября напротив дома №80, расположенного по адресу – улица Ботевградская, инспекторами ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки «Мицубиси-Галант». Водитель транспортного средства пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности из-за аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф