В Мордовии прошла операция «Нетрезвый водитель»

В Мордовии 5 сентября сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».

В ходе проведения указанного мероприятия инспекторами ГИБДД было выявлено порядка 10 водителей, которые управляли транспортными средствами, пребывая в состоянии опьянения.

ГИБДД напоминает гражданам, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления на срок до двух лет.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф