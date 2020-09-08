В Саранске сотрудники ГИЬБДД проводят мероприятие «Юный пешеход»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Юный пешеход».
Инспекторы ГИБДД организовывают профилактику нарушений водителями транспортных средств правил проезда пешеходных переходов, нарушений пешеходами правил перехода проезжей части, а также развитие у детей навыков безопасного поведения.
На самых оживленных участках дорог инспекторы ГИБДД проводят профилактические беседы с юными пешеходами и их родителями.
Мероприятие будет проводиться до 10 сентября.
ГИБДД рекомендует взрослым на постоянной основе напоминать детям о соблюдении ПДД.
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Источник: гибдд.рф