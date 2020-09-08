В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 9 сентября

В Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 9 сентября.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает о том, что 9 сентября на территории республики ожидается гроза. Кроме того, в регионе будут иметь место порывы юго-западного ветра скоростью до 20 метров секунду.

В случае грозы по возможности не следует выходить из дома, нужно закрывать окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, поскольку выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд.

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Источник: 13.mchs.gov.ru