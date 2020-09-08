Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Лямбирского района

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести жителя Лямбирского района.

Учайкин Виктор Михайлович 1952 года рождения, являющийся жителем деревни Шувалово указанного района, в последний раз был замечен на одной из улиц упомянутого населенного пункта днём 5 сентября. На голове мужчины имеются послеоперационные швы. На подбородке есть шрам. Из-за состояния здоровья гражданин не может разговаривать. Мужчина был одет в утепленные брюки синего цвета, куртку черного цвета из плащевой ткани, бейсболку синего цвета, рубашка в клетку сине-белого цвета и туфли черного цвета.

Известно, что гражданин может находиться на территории Саранска.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о нынешнем местонахождении разыскиваемого мужчины, могут сообщить необходимые данные по следующим телефонным номерам: 38-59-56 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф