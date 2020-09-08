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Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Лямбирского района

Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Лямбирского района

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести жителя Лямбирского района.

Учайкин Виктор Михайлович 1952 года рождения, являющийся жителем деревни Шувалово указанного района, в последний раз был замечен на одной из улиц упомянутого населенного пункта днём 5 сентября. На голове мужчины имеются послеоперационные швы. На подбородке есть шрам. Из-за состояния здоровья гражданин не может разговаривать. Мужчина был одет в утепленные брюки синего цвета, куртку черного цвета из плащевой ткани, бейсболку синего цвета, рубашка в клетку сине-белого цвета и туфли черного цвета.

Известно, что гражданин может находиться на территории Саранска.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о нынешнем местонахождении разыскиваемого мужчины, могут сообщить необходимые данные по следующим телефонным номерам: 38-59-56 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф