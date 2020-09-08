Жительница Рузаевского района, решившая сдать квартиру в аренду, была ограблена мошенниками

В Рузаевском районе местная жительница была ограблена неизвестными мошенниками.

Некоторое время назад 30-летняя жительница села Сузгарье Рузаевского района на одной из сайтов разместила объявление о сдаче в аренду квартиры, находящейся в Москве. С женщиной связался неизвестный гражданин, который заявил о готовности снять жилье, а также сообщил, что он якобы является государственным служащим. Также незнакомец пояснил, что аренду недвижимости за него будет оплачивать работодатель. Женщина связалась с якобы бухгалтером организации, сотрудником которой является откликнувшийся на заявление гражданин. Пострадавшая сообщила данные от своего личного кабинета в мобильном приложении банка, где мошенники поменяли наименование её банковского счета на название своей организации. Затем женщина перечислила на указанный преступниками счет 21 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Также читайте о том, что в Мордовии прошла операция «Нетрезвый водитель».

Источник: 13.мвд.рф