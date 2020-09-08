В Саранске разыскивается женщина, подозреваемая в краже мобильного телефона

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданка, которая подозревается в краже мобильного телефона.

Вечером 31 августа в сетевом магазине, расположенном по адресу – бульвар Эрьзи, неизвестная гражданка похитила мобильный телефон, который был оставлен без присмотра подростками около игрового автомата с игрушками.

Женщина была одета платье синего цвета, темные брюки, в руках был пакет с полосками черно-серебристого цвета, а также она имела при себе сумку черного цвета. С ней находилась несовершеннолетняя девочка.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о нынешнем местонахождении разыскиваемой гражданки, могут сообщить необходимые данные по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-58, 29-77-54, 89875682238 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф