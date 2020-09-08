В Саранске двух парней осудили за кражу сыра и колбасы из супермаркета

В Саранске суд вынес приговор в отношении двух парней, обвиняемых в краже сыра и колбасы из супермаркета.

В конце декабря прошлого года в Саранске 21-летний местный житель и 23-летний житель Рузаевки, находясь в одном из супермаркетов города, похитили шесть каталок колбасы и сыр весом 8 кг. Сумма ущерба составила более 4,5 тыс. рублей.

Решением суда в отношении одного из злоумышленников была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы, второй преступник был оштрафован на 10 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф