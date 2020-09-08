Безработный житель Рузаевки подозревается в краже мобильного телефона

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов задержали безработного местного жителя, который подозревается в краже мобильного телефона.

Стражами порядка было установлено, что некоторое время назад безработный житель Рузаевки 1992 года рождения распивал спиртные напитки в компании нескольких человек. В определенный момент попойки один из участников застолья 38-летнего возраста уснул. Воспользовавшись данным обстоятельством, молодой человек похитил принадлежащий уснувшему собутыльнику мобильный телефон. Украденное устройство парень сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на покупку спиртного и продуктов питания.

В отношении безработного жителя Рузаевки было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф