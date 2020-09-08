В Мордовии был задержан житель Орловской области, подозреваемый в поджоге

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Орловской области, подозреваемого в поджоге.

Некоторое время назад 23-летний безработный житель села Коротыш Орловской области гостил у своей 25-летней знакомой, проживающей в посёлке Явас. Парень и девушка проводили время в квартире бабушки последней. Молодые люди распивали спиртные напитки. В определенный момент парень и девушка поссорились на бытовой почве. В ходе ссоры житель Орловской области принялся высказывать угрозы в адрес знакомой. Последняя убежала из дома. После этого парень, желая отомстить знакомой, поджег лежавшую на кухне тряпку и бросил её на деревянный пол. Сухое покрытие быстро загорелось. Огонь уничтожил шесть квартир и крышу дома.

Молодой человек полностью признал свою вину. Парень был привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф