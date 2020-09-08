Полицейские задержали мошенницу, ограбившую жительницу Краснослободска

Сотрудники правоохранительных органов задержали мошенницу, которая ограбила жительницу Краснослободска.

В конце августа к 66-летней жительнице Краснослободска на улице подошла неизвестная гражданка, которая сообщила, что на неё была наложена порча. Затем незнакомка заявила о готовности оперативно провести обряд снятия порчи, отметив, что пострадавшая должна отдать ей все имеющиеся деньги и золотые изделия, поскольку именно в них кроется зло. Жительница Краснослободска отдала неизвестной гражданке 1 тыс. рублей, серьги, цепочку, крестик и кольца. Незнакомка завернула полученное в платочек, над которым пошептала и поводила рукой. Затем неизвестная гражданка убрала его в карман пенсионерки, сообщив, что ничего не надо трогать до утра, а после этого скрылась. Спустя несколько минут потерпевшая обнаружила, что денег и украшений в платочке нет.

В кратчайшие сроки преступница была задержана. Ею оказалась 39-летняя жительница деревни Лопатки Пензенской области. В отношении гражданки был возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество было изъято и передано законной владелице.

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Источник: 13.мвд.рф