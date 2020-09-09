В Торбеевском районе сгорел автомобиль

В Торбеевском районе произошел пожар, который уничтожил автомобиль.

Происшествие произошло днём 8 сентября. На одном из участков дороги, соединяющей Торбеево и Кажлодку, загорелся автомобиль марки ВАЗ-2106. Огонь полностью уничтожил транспортное средство на площади 4 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелось транспортное средство.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru