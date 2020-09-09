В Саранске 23-летний парень во время ссоры жестоко избил собутыльника

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который во время ссоры жестоко избил своего собутыльника.

Стражами порядка было установлено, что 5 сентября 23-летний житель Саранска, находясь в одной из комнат общежития, расположенного по адресу – улица Т. Бибиной, распивал спиртные напитки в компании нескольких человек. В ходе попойки между парнем и одним из участников застолья 42-летнего возраста вспыхнула ссора. Молодой человек позже заявил полицейским, что причиной конфликта стали оскорбления, высказанные упомянутым собутыльником в его адрес. В процессе выяснения отношения младший участник ссоры жестоко избил оппонента.

На следующий день пострадавший, находясь у себя дома, обнаружил отсутствие мобильного телефона, вследствие чего отправился в ближайшее отделение полиции, где ему стало плохо во время написания заявления. Мужчина был госпитализирован. Медики диагностировали у пострадавшего переломы ребер повреждение правого легкого, правосторонний пневмоторакс, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому пароорбитальных областей.

Полицейские задержали 23-летнего парня по месту жительства. К похищению мобильного телефона он никакого отношения не имеет. Гаджет украл другой участник застолья, заметивший, что устройство выпало из одежды пострадавшего во время драки.

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Источник: 13.мвд.рф