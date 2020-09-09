В Ковылкинском районе 47-летний мужчина украл велосипед у 10-летнего ребенка

В Ковылкинском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который похитил велосипед у ребенка.

В июле нынешнего года 47-летний житель села Алькино попросил у ранее незнакомого 10-летнего мальчика велосипед, чтобы якобы прокатиться. Получив транспортное средство, мужчина скрылся. Сельчанин продал украденный велосипед за бутылку алкогольного напитка.

Стражи порядка изъяли транспортное средство и вернули владельцу.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 47-летнего гражданина находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф