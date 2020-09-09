В Старошайговском районе в ДТП пострадали два человека

В Старошайговском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло ранним утром 8 сентября на 155-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 19-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки BMW, из-за невнимательности совершил наезд на металлическое ограждение.

Водитель иномарки и его 23-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы.

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Источник: гибдд.рф