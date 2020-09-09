В Ромодановском районе в результате ДТП пострадала 61-летняя женщина

В Ромодановском районе в результате столкновения грузовика и кроссовера пострадала 61-летняя гражданка.

ДТП произошло утром 8 сентября на 18-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. Как сообщает ГИБДД, 34-летний водитель кроссовера марки «Киа» в определенный момент движения допустил выезд транспортного средства на встречную полосу, что в итоге спровоцировало столкновение с грузовым автомобилем марки ГАЗ.

Телесные повреждения получила 61-летняя пассажирка кроссовера. Женщина доставлялась в больницу.

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Источник: гибдд.рф